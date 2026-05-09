El Bera Bera, a la final de la Copa de la Reina tras ganar al Elda por 25-23
Las donostiarras han sabido reaccionar a tiempo para lograr el ansiado pase a la final, donde les espera el Atlético Guardés. El partido se disputa este domingo a las 13:30 y será ofrecido en directo por EITB.
El Super Amara Bera Bera se ha clasificado para la final de la Copa de la Reina después de ganar 25-23 al Elda Prestigio. Las donostiarras han reaccionado a tiempo para ganar en los últimos segundos una semifinal muy sufrida. Su rival en la final (13:30) será el Mecalia Atlético Guardés, que ha ganado 20-24 al Rocasa Gran Canaria en la otra semifinal.
El primer gol del partido lo ha anotado el Elda Prestigio en la primera jugada del encuentro. Los próximos minutos han estado marcados por los continuos intercambios de golpes, sin que ningún contendiente pudiera distanciarse en el marcador. Era un contexto con poco ritmo y en el que al Super Amara Bera Bera le estaba constando cogerle la medida al encuentro. Eso sí, una vez que las de Imanol Álvarez se han asentado en defensa, han conseguido una diferencia de tres goles (9-6).
Pero el Elda Prestigio seguía muy dentro del partido e incluso ha sido capaz de voltear el marcador (11-12). Si no se ha ido al descanso por delante es por culpa de la portera de las guipuzcoanas Wiggins y por los postes. Al entretiempo, 13-12 a favor de Super Amara Bera Bera.
La segunda parte ha comenzado igual que ha finalizado la primera, con un Super Amara Bera Bera intentando llevar el juego a su terreno sin éxito. Por el contrario, el objetivo del Elda Prestigio era imponer un ritmo muy bajo en el que no pasase nada, un partido muy táctico. Y así han conseguido volver a adelantarse en el marcador (17-19). El equipo guipuzcoano no era capaz de revivir el encuentro.
El tiempo seguía corriendo a la vez que la tensión y los nervios iban aumentando. Las jugadoras de Imanol Álvarez no le han perdido la cara al partido a pesar de estar viviendo momentos de mucho sufrimiento. Han mantenido la paciencia y finalmente su experiencia se ha terminado imponiendo. Eso sí, hasta los últimos segundos no estaba nada claro quien se llevaría el gato al agua. Finalmente, el Super Amara Bera Bera jugará la final de la Copa de la Reina después de ganar 25-23 al Elda Prestigio.
El último escollo antes del título será el Mecalia Atlético Guardés, que ha ganado 20-24 al Rocasa Gran Canaria en la otra semifinal. El partido se jugará mañana a las 13:30.
Ficha técnica:
25 - Super Amara Bera Bera: Prades, Wigins -porteras-, Amores (1), Arroyo (1), Elba Álvarez (7, 1p), Rodrigues (2), Etxeberria (2), Laura Hernández (2), Ogonovszki (2), Kruijswik, Elke Karsten (5, 3p), Erauskin (1), Gavilán (2), Ishikawa, Urretavizcaya, Fresco.
23 - Elda Prestigio: Ezbida, Virginia Fernánez -porteras-, Lucía García (1), Duque, Sarandeva, Azcune (2), Gonçalves (5, 2p), Villaescusa (0), Valles (5), Terrano, Cuadrado (6), María Rodríguez, Bengoetxea (3), Claudia Martínez, Lluch (1), Marina González.
Marcador cada cinco minutos: 2-2; 4-4; 8-6; 10-8; 11-10; 13-12 - descanso-14-14; 15-17; 17-18; 19-21; 25-23.
Árbitras: Tania Rodríguez y Lorena García.
Incidencias: 3.950 aficionados en el pabellón Illumbe presenciaron la segunda semifinal de la Copa de la Reina.
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