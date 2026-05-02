El Bera Bera vence 24-20 al Sporting La Rioja y se clasifica para las semifinales

El Super Amara Bera Bera vence 24-20 al Grafometal Sporting La Rioja en el partido de vuelta de lo cuartos de final de la Liga Guerreras Iberdrola y se clasifica para las semifinales. El conjunto de Imanol Álvarez contaba con una ventaja a favor de dos goles del encuentro de la ida, lo que les ha servido para controlar de principio a fin los tiempos del partido, junto con el hecho de jugar en el Gasca delante de su público.

El equipo se presentaba con las bajas de Ester Somaza y Lyndie Tchaptchet, pero con Elena Amores y a Elke Karsten en la convocatoria. La argentina no aparecía en una lista desde el 15 de febrero por culpa de una operación de menisco. A pesar de que Imanol Álvarez contaba con una rotación justa, especialmente en el puesto de pivote al ser Shula Gavilán la única disponible, han cerrado la eliminatoria con solvencia.

Las de Bidebieta han salido con gran determinación, haciendo valer su condición de locales, y pronto han cogido una ventaja de un par de goles antes de que se cumplieran los primeros cinco minutos de juego. Esa situación les ha permitido ceder la iniciativa a un conjunto riojano más necesitado y lanzado al ataque, lo que ha provocado que las donostiarras pudieran castigar en transiciones rápidas a la contra a lo largo de todo el primer periodo. Así, poco a poco la diferencia ha ido aumentando hasta terminar la primera parte 14-9. La portera Lucía Prades ha realizado grandes paradas y los postes también han jugado a favor en alguna que otra ocasión.

La segunda mitad ha comenzado con la misma dinámica con la que ha finalizado la primera, con el Grafometal Sporting La Rioja lanzado al ataque y realizando ataques más elaborados ante la urgencia de tener que remontar el partido y también los dos goles de desventaja de la ida. Pero en ese contexto defensivo y de transiciones rápidas, el Super Amara Bera Bera se mueve como pez en el agua, por lo que no ha sufrido en exceso para mantener la ventaja y terminar ganando por 24-20.

Destacables han sido las aportaciones goleadoras de Elba Álvarez y Eszter Ogonovszky con cinco tantos cada una, así como el acierto de Carmen Arroyo, que ha marcado tres.

El rival del Super Amara Bera Bera en las semifinales de la Liga Guerreras Iberdrola será el Mecalia Atlético Guardés o Conservas Orbe Zendal Porriño, que juegan su partido de vuelta hoy a las 20:00. Eso sí, las donostiarras antes participarán en la Copa de la Reina que se disputará el próximo fin de semana en Illumbe.