Bera Bera ficha a Kelly Nzonzie Fonkeng y Melinda Louis
Kelly Nzonzie Fonkeng y Melinda Louis, procedentes del Replasa Beti Onak y Zonzamas Lanzarote, respectivamente, serán jugadoras del super amara Bera Bera la próxima temporada. La navarra, que ha firmado por tres temporadas acompañará a Shula Gavilán en esta tarea, mientras que la extremo francesa se ha comprometido hasta 2028.
La pamplonesa Fonkeng, que cumplirá 20 años en septiembre, ha disputado las tres últimas temporadas con Replasa Beti Onak. Formada en el club Malkaitz, Fonkeng debutó en División de Plata con apenas 16 años y ha sido internacional con las selecciones inferiores de España.
En este sentido, con la selección juvenil, Fonkeng ha sido Oro en el Europeo celebrado en Bakú en 2023 y en el Mundial de China en 2024 y Plata en el Campeonato de Europa junior de Macedonia en 2025.
Bera Bera ve en Kelly Fonkeng “una jugadora con mucho potencial, con grandes aptitudes defensivas y capaz de ganar la posición en zona de pivote”.
Por su parte, tras un año en Lanzarote, Melinda Louis regresará a Donostia para sustituir a Laura Hernández y hacer dupla con Elena Amores en el extremo. Está haciendo una gran temporada en Zonzanas Car Plus Lanzarote, siendo una de las jugadoras de referencia y segunda máxima goleadora de la Liga Guerreras Iberdrola.
Te puede interesar
Lisanne Krikswijk continuará en el Bera Bera por otra temporada
La neerlandesa ha disputado hasta el momento 21 partidos de Liga, dos de Supercopa Ibérica y dos de European League, habiendo marcado 30 goles.
Jon Begiristain, entrenador del Bera Bera: "Afronto el reto con mucha ilusión"
Jon Begiristain, segundo entrenador del Bera Bera, asumirá el puesto de primer entrenador a partir de la próxima temporada. Ha comparecido ante los medios para reflexionar sobre la decisión
Jon Begiristain será el entrenador del Bera Bera las dos próximas temporadas
Imanol Álvarez decidió dejar la dirección del equipo al final de la presente temporada. Begiristain ha ejercido de ayudante de Álvarez desde la temporada 2023-24.
Imanol Álvarez: "Algo me decía dentro de mí que era momento de cambiar"
El entrenador del Super Amara Bera Bera, Imanol Álvarez, ha dado una rueda de prensa este lunes para explicar la decisión de dejar de entrenar el equipo al finalizar la temporada. Según ha manifestado, sentía que era el momento de cambiar y dedicarse a otro proyecto.
Imanol Álvarez dejará el Bera Bera la próxima temporada tras siete años
La presidenta del club, Tati Garmendia, ha dado a conocer mediante un comunicado la no continuidad del técnico de Ermua, que explicará su salida en una conferencia de prensa este lunes en la capital guipuzcoana.
La capitana Maitane Etxeberria renueva con el Bera Bera
La jugadora guipuzcoana está disputando su decimotercera temporada en el equipo donostiarra, con el que se encuentra a punto de disputar su partido número 400.
Laura Hernández dejará el Bera Bera al final de la temporada 2025-2026
Hernández lleva en el equipo donostiarra desde la temporada 2020-2021; hasta ahora, ha jugado 192 partidos con el Bera Bera, y ha marcado 513 goles.
Lyndie Tchaptchet no continuará en el Super Amara Bera Bera en la temporada 2026-27
La pivote internacional navarra ha aceptado la oferta de un club con ambiciosos objetivos en la Champions League tras dos temporadas repletas de éxitos en Donostia
El Bera Bera queda eliminado de la Liga Europea, mientras Beti-Onak sigue adelante en la Copa de Europa
El Bera Bera se ha quedado a las puertas de la fase de grupos de la Liga Europea tras caer en los penaltis ante el Dijon. Beti-Onak, por su parte, ha superado con claridad la eliminatoria y logra así su pase a los octavos de final de la Copa de Europa.