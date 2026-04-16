Kelly Nzonzie Fonkeng y Melinda Louis, procedentes del Replasa Beti Onak y Zonzamas Lanzarote, respectivamente, serán jugadoras del super amara Bera Bera la próxima temporada. La navarra, que ha firmado por tres temporadas acompañará a Shula Gavilán en esta tarea, mientras que la extremo francesa se ha comprometido hasta 2028.

La pamplonesa Fonkeng, que cumplirá 20 años en septiembre, ha disputado las tres últimas temporadas con Replasa Beti Onak. Formada en el club Malkaitz, Fonkeng debutó en División de Plata con apenas 16 años y ha sido internacional con las selecciones inferiores de España.

En este sentido, con la selección juvenil, Fonkeng ha sido Oro en el Europeo celebrado en Bakú en 2023 y en el Mundial de China en 2024 y Plata en el Campeonato de Europa junior de Macedonia en 2025.

Bera Bera ve en Kelly Fonkeng “una jugadora con mucho potencial, con grandes aptitudes defensivas y capaz de ganar la posición en zona de pivote”.

Por su parte, tras un año en Lanzarote, Melinda Louis regresará a Donostia para sustituir a Laura Hernández y hacer dupla con Elena Amores en el extremo. Está haciendo una gran temporada en Zonzanas Car Plus Lanzarote, siendo una de las jugadoras de referencia y segunda máxima goleadora de la Liga Guerreras Iberdrola.