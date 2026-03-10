Jon Begiristain Agirre (Usurbil, 1985) será el entrenador del super amara Bera Bera las dos próximas temporadas, de modo que sustituirá a Imanol Álvarez que decidió dejar la dirección del equipo al final de la presente temporada, según ha anunciado el club donostiarra en una nota.

Begiristain ha ejercido de ayudante de Imanol Álvarez desde la temporada 2023-24, de modo que está cumpliendo su tercera campaña junto al entrenador de Ermua, siendo por lo tanto partícipe en los éxitos del equipo que ha enlazado dos tripletes y en septiembre de la presente logró la Supercopa Ibérica en Pamplona.

Además, Jon Begiristain dirige al equipo de Plata, que actualmente ocupa la cuarta posición en el tercer escalón de las categorías estatales, y ejerce también las funciones de coordinador de la base.

La responsable de Balonmano Bera Bera, Tati Garmendia, ha comunicado esta tarde la decisión del club a la plantilla antes de que empezara su entrenamiento en el Gasca. Por lo tanto, su nombramiento, conllevará a su vez una restructuración de los cuerpos técnicos de los primeros equipos del club.

Ligado desde los 13 años al balonmano, Jon Begiristain ha ido cumpliendo todas las etapas, desde jugador a entrenador, desde Usurbil a Bera Bera, pasando por Zarautz y Bidasoa.