ORDIZIAKO MEETINGA
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Martin Segurola eta Irati Mitxelena, protagonista Ordiziako Meetingean

Iragarkia
Ordizia Meeting
18:00 - 20:00
Martin Segurola eta Irati Mitxelena, protagonista Ordiziako Meetingean
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Martin Segurolak Euskadiko errekorra hautsi zuen 800 metroko lasterketan bukaera ikusgarri bat eginda. Irati Mitxelenak, bere aldetik, sei metro eta 77 zentimetroko jauzia lortu zuen, Europako Txapelketan parte hartzeko gutxienekoa.

Atletismoa

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