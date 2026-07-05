Martin Segurola e Irati Mitxelena, protagonistas en el meeting de Ordizia

El atleta especializado en carreras de velocidad tiene un amplio palmarés a sus espaldas. El vizcaíno está muy orgulloso de lo que ha conseguido, aunque sigue preparándose con la mirada puesta en los juegos olímpicos de Los Ángeles. Pero antes, acudirá al Ordizia Meeting con el objetivo de bajar el tiempo en los 400m y poder entrar en el Campeonato Europeo de Atletismo en Birmingham.