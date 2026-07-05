MEETING DE ORDIZIA
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Martin Segurola e Irati Mitxelena, protagonistas en el Meeting de Ordizia

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Ordizia Meeting
18:00 - 20:00
Martin Segurola e Irati Mitxelena, protagonistas en el meeting de Ordizia
Euskaraz irakurri: Martin Segurola eta Irati Mitxelena, protagonista Ordiziako Meetingean
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KIROLAK EITB

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Martin Segurola batió el récord de Euskadi con un espectacular final en 800 metros, mientras que Irati Mitxelena logró un salto de seis metros y 77 centímetros, marca mínima para participar en el Campeonato de Europa.

Atletismo

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