Irati Mitxelena: “Gogotsu nago Ordizia Meetingerako; ea espero dudan saltoa ateratzen zaidan”
Ordizia Meetingeko erakargarri nagusietako bat izango da Irati Mitxelena atleta donostiarra. Onenen artean egonkortu da luzeera jauzian, 6’60m-ko saltoa normalizatzea lortu duela adierazi du. Ama ordiziarra izanda, gogotsu dago etxean lehiatzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
Ordizia Meetingaren hamargarren edizioan Altamirako zelaiak edukiera handiagoa izango du
Datorren larunbatean, Jose Antonio Peña Nazioarteko Meetinga zuzenean jarraitu ahal izango da 17:45etik aurrera kirolakeitb.eus-en, 19:45etik aurrera ETB ONen eta 21:00etatik aurrera ETB1en.
Noah Lylesek munduko marka hautsi du 150 metroetan: 14.67 segundo!
Atleta estatubatuarrak, egungo 100 metroetako eta 200 metroetako munduko txapeldun olinpikoak, 25 ehunenetan jaitsi du Kishane Thompson jamaikarraren marka.
Antonio Benito eta Alanis Siffert nagusitu dira Zarauzko Triatloian
Gizonezkoetan Antonio Benitok, eta emakumezkoetan, Alanis Siffertek irabazi dute Zarauzko Triatloia. Faboritoen artean zeuden biak, eta ez da sorpresarik egon, hortaz. Hirugarren garaipena du Siffertek Zarautzen; bigarrena Benitok. Gizonezkoetan, lan bikaina egin du Mikel Arrasatek eta bigarren izan da. Emakumezkoetan, Helene Alberdi izan da bigarren.
Asier Martinezek 110 metroko hesidun proba irabazi du Savonan, Italian
Kirolari nafarrak lehen postua lortu du, 13:34ko denborarekin; Lorenzo Simonelli italiarra, Europako indarreko txapelduna, hirugarrena izan da.
Allyson Felix atletismora itzuliko da, 40 urterekin, Los Angelesen 2028an lehiatzen saiatzeko
2022an erretiroa hartu zuen zen atletak 11 olinpiar domina dauzka bere palmaresean.
Martin Fiz, Sebastian Sawek marka berria ezarri ondoren: “Aro berri baten hasiera da"
"Duela 30 urte ez nuen imajinatuko, ni bizirik nagoela, inork bat bi ordu baino gutxiago beharko zuenik maratoi ofizial bat egiteko", onartu du Martin Fiz gasteiztarrak, 1995ean Goteborgen maratoiko munduko txapeldun izandakoak. Arabarrak uste du osagai guztiak batu direla: lehen mailako atletak, oinetakoen bilakaera, eta elikadura eta hidratazio pertsonalizatua.
Sabastian Sawek eta Tigst Assefak errekorrak hautsi dituzte Londresko maratoian
Sawe bi orduetatik jaitsi da, maratoi ofizial batean munduko errekorra gaindituz, eta Assefak bere marka hautsi du.
Behobia-Donostia lasterketarako dortsalen zozketa: 41.533 atleta eta 17.287 plaza
Izena emateko epea bukatuta, antolatzaileek apirilaren 29an egingo dute Behobia-Donostia lasterketan parte hartzeko dortsalen zozketa. Maratoi erdia azaroaren 8an lehiatuko da.
Behobia-Donostia lasterketak apirilaren 14an irekiko du bere 61. edizioko dortsalen zozketarako erregistroa
Inskripzio epea apirilaren 22aren arratseraino egonen da irekita