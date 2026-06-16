Noah Lylesek munduko marka hautsi du 150 metroetan ¡14.67 segundo!
Atleta estatubatuarrak, egungo 100 metroetako eta 200 metroetako munduko txapeldun olinpikoak, 25 ehunenetan jaitsi du Kishane Thompson jamaikarraren marka.
Noah Lyles estatubatuarrak munduko marka hautsi du 150 metroetan, Ostravako (Txekiar Errepublika) bileran, 14.67 segundoko denbora eginda.
Lylesek, 100 metroetako eta 200 metroetako munduko egungo txapeldun olinpikoak, 25 ehunenetan jaitsi du Kishane Thompson jamaikarraren aurreko marka. Thompsonek iragan apirilaren 4an ezarri zuen 14.92 segundoko marka hori.
28 urteko atleta estatubatuarrak inoiz ez bezala ospatu du 150 metroetako erregea izatea. Distantzia hori ezin hobeto egokitzen da Noah Lylesen baldintzetara, bere palmaresean 100 metroko txapeldun olinpikoaren eta munduko txapeldunaren garaikurrak izateaz gain, munduko lau urre eta brontze olinpiko ere baditu 200 metroetan.
Lyles marka berria ezartzeko hautagai ezin hobea zela zioen palmaresa, baina, badaezpada ere, Ostravako bilerako antolatzaileek akuilu bat gehiago eman nahi izan diote estatubatuarrari, Gout Gout talentu australiar gaztearen parte hartzea. 18 urterekin 200 metroak 19.67 segundoan eta 100 metroak 10.00etan amaitzeko kapaz den atletaren presentziak Lyles inoiz ez bezala motibatu du.
Noah Lylesek bere ohiko showa kale bakar batera egiten zuen bitartean, Gout txundituta zirudien estatubatuarraren presentzia hutsarekin, lasterketa hasieratik bukaerara nagusi izan baita.
Izan ere, ez da Gout Gout izan Lyles gehien estutu duena, baizik eta Sinesipho Dambile hegoafrikarra, 14.78 segundoko denborarekin bigarren helmugaratu baita. Australiarra 14.96ko denborarekin hirugarren izan da.
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