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Ordizia Meetingaren hamargarren edizioan Altamirako zelaiak edukiera handiagoa izango du

Iragarkia
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18:00 - 20:00

Ordizia Meetingaren hamargarren edizioaren aurkezpena. Irudia: EITB

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Datorren larunbatean, Jose Antonio Peña Nazioarteko Meetinga zuzenean jarraitu ahal izango da 17:45etik aurrera kirolakeitb.eus-en, 19:45etik aurrera ETB ONen eta 21:00etatik aurrera ETB1en.

Atletismoa

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