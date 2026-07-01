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Irati Mitxelena: “Ordizia Meeting es una de mis competiciones favoritas; a ver si traemos el record de vuelta a casa”

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Irati Mitxelena
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Irati Mitxelena: “Gogotsu nago Ordizia Meetingerako; ea espero dudan saltoa ateratzen zaidan”
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KIROLAK EITB

Última actualización

La atleta Irati Mitxelena será uno de los atractivos del Ordizia Meeting. La donostiarra ya se ha estabilizado entre las mejores en salto de longitud. Esta será la sexta vez que compita en este mtin, aun así, afirma que cada vez que va intenta dar lo mejor de sí.

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La décima edición de la Ordizia Meeting contará con un mayor aforo en el estadio de Altamira

El próximo sábado el Mitin Internacional José Antonio Peña acogerá pruebas de 100, 110 vallas, 400, 800 y 1500 metros, longitud y peso, tanto en categoría masculina como en la femenina. El mitin, que pertenece a la categoría continental tour bronce, podrán seguirlo en directo el sábado a partir de 17:45 horas en kirolakeitb.eus, de las 19:45 horas en ETB1On y de las 21:00 horas en ETB1.
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