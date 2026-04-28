Allyson Felix regresa al atletismo a los 40 años, para intentar competir en Los Ángeles 2028
La estadounidense Allyson Felix, de 40 años, volverá al atletismo para tratar de competir en los Juegos Olímpicos de 2028, que se celebrarán en Los Ángeles (Estados Unidos), según ha desvelado en una entrevista con la revista Time, publicada el lunes.
Felix ha ganado un total de once medallas olímpicas: siete de oro, tres de plata y una de bronce, y es la atleta de pista y campo más laureada de la historia de los Juegos. Se retiró en 2022, pero ha señalado: "A esta edad, probablemente debería quedarme en casa y cuidar de mis hijos. Y, simplemente, ¿por qué no? Démosle la vuelta a la situación. Vamos a por ello. Seamos vulnerables", ha afirmado Felix, que califica su regreso como "un experimento en vivo sobre el potencial humano".
"Este es un regreso a casa único en la vida. Sé que a los 40 no estoy en mi mejor momento. No me hago ilusiones al respecto. Tengo muy claro de qué se trata y qué quiero conseguir. Y espero que se vea así", ha señalado Felix.
La estrella del atletismo, que ha ganado 20 medallas en Campeonatos del Mundo a lo largo de su carrera, afirmó que no se hace ilusiones, pero que está dispuesta a intentarlo.
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