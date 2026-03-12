El sueco Armand Mondo Duplantis ha establecido un nuevo récord del mundo de salto con pértiga, tras imponerse este jueves en la reunión Mondo Classic disputada en la ciudad sueca de Uppsala con una marca de 6,31 metros.

Duplantis, vigente campeón olímpico, mundial y europeo, superó en un centímetro la anterior plusmarca universal, que él mismo poseía con una altura de 6,30 centímetros desde los Mundiales disputados el pasado mes de septiembre en Tokio.

Esta es la decimocuarta ocasión en la que Armand Duplantis, de 26 años, mejora el récord mundial desde que en febrero de 2020 logró su primera plusmarca universal tras saltar 6,17 metros en la ciudad polaca de Torun.

En un concurso que ha empezado con 5,50, Duplantis 'ha calentado' con 5,65, que ha superado a la primera. Luego también ha pasado bien el listón en 5,90 y 6,08, quedándose desde entonces en solitario como líder, hasta pedir esos 6,31 de su flamante récord. El noruego Sondre Guttormsen ha sido segundo (6,00) y el estadounidense Zachery Bradford ha acabado en el tercer puesto (5,90).

Así, Duplantis ha ratificado su condición como el mejor pertiguista de todos los tiempos. Todo un golpe de autoridad que ha dejado claro quién es el indiscutible 'rey' de la especialidad, en una temporada en la que el saltador escandinavo se había mostrado más gris de lo habitual.

Tal y como reflejaban los tan "sólo" 6,06 metros que Armand Duplantis había saltado en su única competición en el año 2026, el All Star de Pértiga disputado el pasado 22 de febrero en la localidad francesa de Clermont-Ferrand.