Berihu Aregawi eta Winfred Yavi gailendu dira Elgoibarko Nazioarteko Krosean
Berihu Aregawi etiopiarrak hirugarren urtez jarraian irabazi du Juan Muguerza Nazioarteko Krosa, Elgoibarren. Emakumezkoen proban, berriz, Winfred Yavi kenyarra izan da onena, eta erakustaldia emanda nagusitu da.
Zure interesekoa izan daiteke
Igandean jokatuko da Juan Mugerza Nazioarteko Krosa, Mintxetako zelaietan
Igande honetan, urtarrilak 18, egingo da Elgoibarko Nazioarteko Krosa. Juan Mugerza Krosaren 82. edizioa Mintxetako zelaietan egingo da, eta bertan izango dira lehen mailako hainbat atleta. Zuzenean jarraitzeko aukera egongo da, igandean, 12:00etatik aurrera, ETB1en.
Martin Iriondo: "Martin Fiz bezalako atleta bati marka hobetzea oso polita da"
Martin Iriondo oriotarrak pista estaliko 5.000 metroko Espainiako errekorra hobetu du hogei urtez azpiko kategorian. Bostongo txapelketan ezarri zuen errekor berria, Martin Fizen marka baino 8 segundu gutxiago: 14:05:96.
Younes Kniya eta Dorcus Chepkwemoi nagusitu dira Amurrioko Nazioarteko Krosean
Amurrioko Nazioarteko Krosaren zazpigarren edizioa lehiatu da gaur. Gizonezkoetan, Younes Kniya nagusitu da (28:27); emakumezkoetan, berriz, Dorcus Chepkwemoi izan da garailea (32:41).
2026ko Gasteizko Maratoi Erdiaren 4.000 dortsalak agortu egin dira
Gasteizko 47. Maratoi Erdian 4.163 lagunek izena eman dute, atleta profesionalak eta federatuen artean; abenduaren 14an bilduko dira Gasteizko kaleetan.
Maite Arraiza eta Thomas Holliday nagusitu dira Donostiako maratoian
Maite Arraiza donostiarra helmugaratu da lehen postuan, 2 ordu eta 45 minutuko denbora eginda, eta Louise Flynn eta Alejandra Sanchez sartu dira jarraian. Gizonezkoetan, Thomas Holliday nagusitu da 2 ordu eta 22 minutuko denborarekin. Aki Nummelak eta Simon Riok lagundu diote podiumean.
Donostiako 46. maratoia aurkeztu dute, historiako jendetsuena
Donostiako udaletxean egin dute aurkezpena. Igande honetan jokatuko dira maratoia eta 10 kilometroko proba ere. Aurten 7.000 korrikalarik parte hartuko dute maratoian, eta, 4.500 korrikalarik, hamar kilometrokoan.
Katherine Tisalemak eta Raul Celadak irabazi dute 2025eko Behobia-Donostia lasterketa
Ia 28.000 atleta atera dira proban, igandean, eta giro ikusgarria izan da. Tisalemak eta Celadak aurreneko aldiz lortu dute garaipena Behobia-Donostian.
Behobia-Donostia 2025: Maratoi erdiaren irudirik ikusgarrienak
Ia 28.000 korrikalarik hartu dute parte Behobia-Donostiaren 60. edizioan. Hona hemen maratoi erdi entzutetsuaren irudi ederrenen bilduma.
Alex Roca: ''Denok merezi dugu ikusgarritasuna''
Garuneko paralisia eta % 76ko desgaitasun fisikoa duen atleta hau da munduan maratoi bat egin duen lehena. Behobia-Donostia egin du gaur, "Corre Amb Mi" elkartearekin batera.