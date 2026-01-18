ELGOIBARKO NAZIOARTEKO KROSA
Berihu Aregawi eta Winfred Yavi gailendu dira Elgoibarko Nazioarteko Krosean

Berihu Aregawi eta Winfred Yavi. Elgoibarko krosa.
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Berihu Aregawi etiopiarrak hirugarren urtez jarraian irabazi du Juan Muguerza Nazioarteko Krosa, Elgoibarren. Emakumezkoen proban, berriz, Winfred Yavi kenyarra izan da onena, eta erakustaldia emanda nagusitu da.

Atletismoa

