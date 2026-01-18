CROSS INTERNACIONAL DE ELGOIBAR
Berihu Aregawi y Winfred Yavi triunfan en el Cross Internacional de Elgoibar

Berihu Aregawi eta Winfred Yavi. Elgoibarko krosa.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Berihu Aregawi eta Winfred Yavi gailendu dira Elgoibarko Nazioarteko Krosean
El atleta etíope Berihu Aregawi ha ganado por tercer año consecutivo el Cross Internacional Juan Muguerza de Elgoibar, mientras que en la prueba femenina la keniana Winfred Yavi se ha impuesto dando una exhibición. 

