JUAN MUGERZA NAZIOARTEKO KROSA
Igandean jokatuko da Juan Muguerza Nazioarteko Krosa, Mintxetako zelaietan

LXXXII Juan Muguerza Nazioarteko Krosa, kartela
18:00 - 20:00

Juan Muguerza nazioarteko krosaren LXXXII. edizioko kartela.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Igande honetan, urtarrilak 18, ospatuko da Elgoibarko Nazioarteko Krosa. Juan Muguerza krosaren 82. edizioa Mintxetako zelaietan egingo da, eta bertan izango dira lehen mailako hainbat atleta. Zuzenean jarraitzeko aukera egongo da, igandean, 12:00etatik aurrera, ETB1en.

Atletismoa

