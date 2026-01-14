El Cross Internacional Juan Muguerza se celebrará este domingo en las campas de Mintxeta
Este domingo, 18 de enero, se celebrará el Cross Internacional de Elgoibar, memorial Muguerza. La 82ª edición se celebrará en las campas de Mintxeta, donde reunirá a varios atletas de primer nivel. Síguelo en directo, a las 12:00 horas, en ETB1.
