CROSS INTERNACIONAL JUAN MUGUERZA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El Cross Internacional Juan Muguerza se celebrará este domingo en las campas de Mintxeta

18:00 - 20:00

Cartel de la LXXXII. edición del cross internacional Juan Muguerza.

author image

EITB

Última actualización

Este domingo, 18 de enero, se celebrará el Cross Internacional de Elgoibar, memorial Muguerza. La 82ª edición se celebrará en las campas de Mintxeta, donde reunirá a varios atletas de primer nivel. Síguelo en directo, a las 12:00 horas, en ETB1.

Atletismo

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X