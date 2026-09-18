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Zarautz busca culminar la temporada con el ascenso
Euskaraz irakurri: Zarautzek igoerarekin borobildu nahi du egindako denboraldia
Este fin de semana se disputarán los play-off de ascenso a la liga ACT en las regatas de Bermeo y Portugalete. Las chicas de Zarautz esperan poner el broche de oro al trabajo realizado, según han señalado su patrona, Nahikari Osa, y su entrenador, Juanjo Etxarte
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