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Zarautz afronta con mucha ilusión los días previos a los play-off

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Zarautz arraun taldea
18:00 - 20:00

Zarautz competirá este fin de semana en los play-off de ascenso a la Liga Eusko Label

Euskaraz irakurri: Zarauzko arraun taldeak ilusio handiz bizi ditu play-offen aurreko egunak
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Última actualización

Este fin de semana se disputan los play-off de ascenso a la liga Eusko Label, en las regatas de Bermeo y Portugalete. Zarautz, uno de esos candidatos, tiene muchas ganas ante el reto, tal y como han expresado en esta entrevista el entrenador, Gari Uranga, y su patrón, Aitzol Garro. 

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