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Deusto se estrena en el play-off de ascenso a la Liga Eusko Label

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Deustu arraun-taldea
18:00 - 20:00
Club de remo de Deusto
Euskaraz irakurri: Deustuk lehen aldiz jokatuko du igoerako play-offa
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Última actualización

Deusto es uno de los candidatos a competir la próxima temporada en la Liga Eusko Label. Las regatas de Portugalete y Bermeo decidirán los dos equipos vencedores.

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