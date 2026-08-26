Ligas ETE-ARC
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Hondarribia y Deusto dominan las Ligas ETE y ARC

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Hondarribia, ETE Ligako txapeldun
18:00 - 20:00

Ligas ETE y ARC

Euskaraz irakurri: Hondarribia eta Deustu nagusi, ETE eta KAE Ligetan
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Última actualización

Han finalizado las ligas ETE y ARC. En la Liga ETE, Hondarribia ha sido la gran dominadora, mientras que en la ARC, Deusto, ha ganado siete regatas esta temporada. 

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