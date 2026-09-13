BANDERA DE LA CONCHA
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Xubane Uribarrena: “Soñábamos con una Bandera de La Concha y, al lograr la quinta, todavía lo estamos asimilando”

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XUBANE URIBARRENA
18:00 - 20:00
Xubane Uribarrena. A
Euskaraz irakurri: Xubane Uribarrena: “Kontxao Bandera batekin amesten genuen, bosgarrena lortuta, asimilatu gabe gaude oraindik”
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Última actualización

Donostia Arraun Lagunak vuelve a hacer historia en la Bahía de La Concha. La tripulación patroneada por Nagore Osoro y dirigida por Juan Mari Etxabe se ha proclamado campeona de la Bandera de La Concha 2026, confirmando su dominio absoluto en el remo femenino. La Lugañene suma así su quinta bandera, cuarta consecutiva.

Arraun Lagunak Bandera de La Concha

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