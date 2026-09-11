"KONTXA HONDOTIK"
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“Kontxa Hondotik”: ziabogak zuzen egin eta olatuak ondo hartu

Iragarkia
Kontxako Bandera Kontxa Hondotik: ziabogak zuzen egin eta olatuak ondo hartu
18:00 - 20:00
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