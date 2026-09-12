Faborito nagusiak Kontxan entrenatu dira, egun handiaren atarian
Orio eta Donostiarra ontziek gizonezkoetan, eta Arraun Lagunakek emakumezkoetan, lan saioa egin dute Donostiako Badian, Kontxako Banderaren bigarren eta azken jardunaldiaren atarian. Oriok bi segundoko aldea du Donostairrarekin, eta "Lugañenek", berriz, bederatzikoa Tolosaldearekin.
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“Kontxa Hondotik”: sentimenduen askapena, helmugaratzearekin batera
Behin traineruak helmugara heltzen direnean eta egindako lan gogorraren ostean, barneko sentimenduak askatzen dira eta eztanda egiten dute, batez ere jomugan jarritako helburuak bete diren kasuetan. Lortutako garaipenek beti uzten dituzte irudi gogoangarriak Kontxako Badian. bandera astintzerakoan.
“Kontxa Hondotik”: ziabogak zuzen egin eta olatuak ondo hartu
Badira zenbait egoera traineru batean talde-lan estua eskatzen dutenak, horietako bi ziabogak ondo ematea eta olatuak norberaren alde aprobetxatzen jakitea dira. Batek zein besteak arraunlarien eta patroiaren arteko koordinazio egokia eskatzen dute.
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Igande honetan Alderdi Ederreko standera hurbiltzen direnek Euskadiko kirol ekitaldi handienetako batez gozatu ahal izango dute, denbora errealean egokituta dagoen esperientzia digital, interaktibo eta murgiltzailearen bidez.
“Kontxa Hondotik”: nola eragiten du haizeak Kontxan?
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“Kontxa Hondotik": olatuen aurkako borroka
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“Kontxa Hondotik”: mareen eragina, Kontxako Banderan
Estropada marea igotzen ari denean egiten dutenean, zer saiatzen dira egiten traineruak? Eta, aldiz, marea jaisten ari bada, zeintzuk dira estropada eremuaren kalerik egokienak? Ibon Gaztañazpik zehaztu digu.
“Kontxa Hondotik”: nolakoa da Kontxako Banderaren estropada eremuaren hondoa?
Duela 40.000 urte, itsasoaren muga gaur egun kanpoko balizak dauden ingurura heltzen zen. Ibon Gaztañazpiren eskutik, estropada eremuaren hondoan sartuko gara; hor izango da jokoan, igandean, Kontxako Bandera.
“Kontxa Hondotik”: garai bateko traineruen eta gaur egungoen arteko aldeak
Nolakoak ziren Kontxako Banderako aurreneko ekitaldietan erabiltzen zituzten traineruak? Eta, hurrengo igandean baliatuko dituztenei erreparatuta, zeintzuk dira euren arteko aldeak? Ibon Gaztañazpik azaldu digu.
“Kontxa Hondotik”: traineruen koloreak. Zergatik da horia Oriorena, edo arrosa San Juanena?
“Kontxa Hondotik” sortako bigarren erreportajean, Ibon Gaztañazpik azaldu digu zein den traineru batzuen koloreetako jatorria. Ikusiko dugunez, bitxikeriak daude horrekin lotuta.