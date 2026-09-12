Bigarren jardunaldia
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Faborito nagusiak Kontxan entrenatu dira, egun handiaren atarian

Iragarkia
Kontxa entrenamenduak Donostiarra
18:00 - 20:00
Donostiarra, durante el entrenamiento de este sábado. Imagen: EITB.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Orio eta Donostiarra ontziek gizonezkoetan, eta Arraun Lagunakek emakumezkoetan, lan saioa egin dute Donostiako Badian, Kontxako Banderaren bigarren eta azken jardunaldiaren atarian. Oriok bi segundoko aldea du Donostairrarekin, eta "Lugañenek", berriz, bederatzikoa Tolosaldearekin.

Kontxako Bandera

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