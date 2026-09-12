ARRAUNA
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ARRAUNA ZUZENEAN: Kontxako Banderaren 2. jardunaldia

Iragarkia
Arrauna Kontxa estropadak
18:00 - 20:00
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Arrauna Kontxa estropadak
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Azken eguneratzea

Jarraitu zuzenean 2026ko Kontxako Banderaren bigarren jardunaldia.

Arrauna Kontxako Bandera

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