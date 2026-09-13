¡Así han ondeado la Bandera de La Concha las remeras de Arraun Lagunak!
Las remeras de la embarcación 'Lugañene' han cumplido los pronósticos y se han impuesto con holgura en la Bandera de La Concha 2026, tras imponerse también con autoridad en la segunda jornada.
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El patrón de Orio ha dirigido unas palabras a cada uno de sus remeros en los metros finales de la segunda jornada de la Bandera de La Concha.
¡Los remeros de Orio han celebrado a lo grande la Bandera de La Concha !
Orio ha ganado por 34ª vez la Bandera de La Concha. Se llevaron la primera jornada y en la segunda también se han llevado la victoria dando una exhibición. Es la undécima bandera para el patrón Gorka Aranberri, pero la ha ondeado como si fuera la primera.
Gorka Aranberri: “Empiezo a imaginar qué pasará el día que no gane la Bandera"
Orio ha salido victoriosa este domingo también en la segunda jornada de la Bandera de La Concha, en la que la embarcación San Nicolás no ha necesitado de los tres segundos de ventaja logrados en la primera jornada y ha refrendado la bandera lograda el año pasado. Con la de hoy, Gorka Aranberri ha alcanzado un récord absoluto al ganar su 11.ª Bandera de La Concha.
“Si hubiésemos ganado con un temporal, nos hubiéramos reído mucho, porque la sanción era injusta”
El patrón de Bermeo, Asier Zurinaga, ha calificado de “injusta y excesiva” la sanción de tres segundos que le impusieron los jueces a la Bou Bizkaia por golpear el bote de Donostiarra una vez cruzada la meta en la primera jornada de la Bandera de La Concha.
Orio se corona en La Concha, dando una exhibición en la segunda jornada
Sumando con los tiempos de la primera jornada, Orio ha dominado la general de La Concha, con el segundo puesto para la trainera local, la Donostiarra, a 16 segundos, mientras que el tercer puesto ha sido para Zierbena, a 31 segundos.
Nagore Osoro: “Esto no es normal, y estos momentos hay que disfrutarlos"
Donostia Arraun Lagunak ha conseguido su quinta Bandera de La Concha, la cuarta consecutiva, y ha demostrado en aguas de San Sebastián que, como en temporadas anteriores, no tiene rival en el remo femenino hoy en día.
Xubane Uribarrena: “Soñábamos con una Bandera de La Concha y, al lograr la quinta, todavía lo estamos asimilando”
Donostia Arraun Lagunak vuelve a hacer historia en la Bahía de La Concha. La tripulación patroneada por Nagore Osoro y dirigida por Juan Mari Etxabe se ha proclamado campeona de la Bandera de La Concha 2026, confirmando su dominio absoluto en el remo femenino. La Lugañene suma así su quinta bandera, cuarta consecutiva.
Arraun Lagunak suma su quinta Bandera de La Concha
Arraun Lagunak ha ganado con autoridad la Bandera de La Concha y culmina así una temporada histórica. San Juan ha sido segunda tras realizar una gran regata, mientras que Tolosaldea ha finalizado en tercera posición.
Así han quedado las calles de la 2ª jornada de la Bandera de La Concha 2026
La regata femenina comenzará a las 11:00 horas, mientras que la masculina lo hará una hora más tarde, a las 12:00 horas.