Bandera de La Concha
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¡Así han ondeado la Bandera de La Concha las remeras de Arraun Lagunak!

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Arraun Lagunak Kontxako Bandera
18:00 - 20:00
Los vencedores, con la Bandera de La Concha. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: Horrela astindu dute bandera Arraun Lagunakeko arraunlariek
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Última actualización

Las remeras de la embarcación 'Lugañene' han cumplido los pronósticos y se han impuesto con holgura en la Bandera de La Concha 2026, tras imponerse también con autoridad en la segunda jornada.

Arraun Lagunak se hace con la Bandera de La Concha por quinta vez
Bandera de La Concha

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