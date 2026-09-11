“Kontxa Hondotik”: realizar una buena ciaboga y domar las olas
Existen situaciones en una trainera que requieren de un estrecho trabajo en equipo. Realizar una buena ciaboga y saber aprovechar las olas a favor de uno mismo son dos claros ejemplos. Tanto una maniobra como la otra exigen una adecuada coordinación entre remeros/as y su patrón/a.
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“Kontxa Hondotik”: ¿Cómo actúa el viento en la Concha?
En la época del año en la que se disputa la Bandera de La Concha pueden soplar tres tipos de vientos en nuestras costas: el viento sur, el del noreste y el del noroeste. Atentos a las explicaciones que ofrece Ibon Gaztañazpi sobre ellos, ya que cada uno puede condicionar de forma diferente la actuación de las traineras en la Bandera de La Concha.
“Kontxa Hondotik”: la lucha frente a las olas
Las olas provocan un tremendo baile en las traineras, donde los remeros reciben golpes, y les supone mucho trabajo actuar contra las olas, pero lo peor es la entrada de agua en la trainera y para evitar esta situación hay algunos medios, de los que nos informa Ibon Gaztañazpi en este vídeo.
“Kontxa Hondotik”: la incidencia de las mareas, en la Bandera de La Concha
¿Qué tratan de hacer las traineras si la regata tiene lugar cuando la marea está subiendo? Y si, por el contrario, está bajando, ¿cuál es la mejor zona del campo de regateo? Nos lo detalla Ibon Gaztañazpi.
“Kontxa Hondotik”: ¿cómo es el fondo del campo de regatas de la Bandera de La Concha?
Hace 40 000 años, el mar llegaba hasta lo que es actualmente la zona de la baliza exterior. De la mano de Ibon Gaztañazpi, nos adentramos en el fondo del campo de regateo en el que las traineras se van a jugar, este domingo, la Bandera de La Concha.
“Kontxa Hondotik”: comparamos las antiguas traineras con las de hoy en día
Ibon Gaztañazpi detalla las diferencias que existen entre las traineras que se utilizaron en las primeras ediciones de la Bandera de La Concha y las que usan las y los remeros de la actualidad.
“Kontxa Hondotik”: los colores de las traineras. ¿Por qué el amarillo es de Orio, o el rosa de San Juan?
En la segunda entrada de los reportajes “Kontxa Hondotik”, Ibon Gaztañazpi nos descubre el origen de los colores de algunas de las traineras. Como veremos, hay algunas anécdotas relacionadas con ello.
“Kontxa Hondotik”: viaje al pasado. ¿Cómo comenzó la historia de la Bandera de La Concha, en 1879?
El periodista de EITB Ibon Gaztañazpi nos muestra cómo era el puerto de San Sebastián hace 147 años, cuando se disputó la Bandera de La Concha por primera vez. Es el primero de una serie de reportajes especiales que EITB va a emitir durante esta semana, en los días previos a que la edición de 2026 de la Bandera de La Concha va a quedar decidida. NOTA: Vídeo generado mediante Inteligencia Artificial
Las y los remeros, agotados tras la primera jornada de la Bandera de La Concha
El esfuerzo que deben hacer los y las remeras, en una regata como la de la Bandera de la Concha, es enorme; así lo refleja la grabación de los segundos siguientes a que hayan cruzado la línea de meta cuatro de ellas: Hibaika, Donostiarra (en la prueba masculina), Arraun Lagunak y Orio (en la prueba masculina).