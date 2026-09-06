Polémica
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Los avisos del árbitro a Orio, tras invadir la calle de la Donostiarra en los últimos metros

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Orio eta Donostiarra
18:00 - 20:00

Orio y la Donostiarra, en plena pugna. Imagen: EiTB.

Euskaraz irakurri: Epaileak Oriori emandako abisuak, Donostiarrarekin azken metroetan izandako lehian
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Última actualización

Polémica en la apretada pugna que han mantenido Orio y Donostiarra. la embarcación de Gorka Aranberri ha invadido la calle de los de Arkaitz Díaz obstaculizando el avance de la Torrekua II, lo que ha llevado al árbitro a sacar la bandera blanca de aviso a los oriotarras, y después, la azul.

Orio toma ventaja, pero la bandera se decidirá el próximo domingo
Bandera de La Concha

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