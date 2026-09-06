BANDERA DE LA CONCHA - 1ª JORNADA

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Sancionan a Bermeo por embestir la embarcación de Hondarribia tras cruzar la meta

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Hondarribia-Bermeo. Kontxako Bandera. 1 jardunaldia.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bermeo zigortu dute, helmugaratzean Hondarribiaren ontziarekin talka egitegatik
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Última actualización

En la segunda tanda de la primera jornada de la Bandera de La Concha, Bermeo se ha clasificado en segundo lugar tras mantener una dura pugna con Hondarribia. Sin embargo, la Bou Bizkaia ha realizado una maniobra extraña en el tramo final y, una vez en meta, ha chocado con la Ama Guadalupekoa, por lo que los jueces le han impuesto una penalización de 3 segundos.

Bermeo Urdaibai Remo Hondarribia Bandera de La Concha

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