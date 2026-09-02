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San Juan y Zarautz, a las puertas de la Bandera de La Concha

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Axi Manterola eta Jon Arbona - Sailkatze estropada
18:00 - 20:00
Axi Manterola, de Zarautz, y Jon Arbona, de San Juan, recién concluida la regata clasificatoria para la Bandera de La Concha.
Euskaraz irakurri: San Juan eta Zarautz, Kontxako Banderako ateetan
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Última actualización

San Juan y Zarautz se quedan a las puertas de clasificarse para la Bandera de La Concha, en octava y novena posición respectivamente. El remero de San Juan Jon Arbona ha explicado que se han centrado en la Liga y que han venido a dar la sorpresa en la Concha. Axi Manterola de Zarautz, por su parte, asegura que la regata realizada les dará confianza para el play-off.

Zierbena, Orio, Hondarribia, Bermeo, Getaria, Lekittarra y Ondarroa se clasifican para la Bandera de La Concha masculina
San Juan Remo Bandera de La Concha

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ARRAUNA
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