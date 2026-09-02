San Juan y Zarautz, a las puertas de la Bandera de La Concha

San Juan y Zarautz se quedan a las puertas de clasificarse para la Bandera de La Concha, en octava y novena posición respectivamente. El remero de San Juan Jon Arbona ha explicado que se han centrado en la Liga y que han venido a dar la sorpresa en la Concha. Axi Manterola de Zarautz, por su parte, asegura que la regata realizada les dará confianza para el play-off.