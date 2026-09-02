REGATA CLASIFICATORIA
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Lekittarra y Ondarroa en la cresta de la ola, con las dos últimas plazas para La Concha

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Xanet Gimeno eta Sagua - Kontxako sailkapena
18:00 - 20:00

Xanet Gimeno (Ondarroa) e Iñaki Goikoetxea 'Sagua' (Lekittarra), tras la regata clasificatoria para la Bandera de La Concha.

Euskaraz irakurri: Lekittarra eta Ondarroa olatu aparretan, Kontxarako azken bi postuak lortuta
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Última actualización

Lekittarra y Ondarroa han logrado el sexto y séptimo puesto de la regata clasificatoria de la Bandera de la Concha Masculina. Hemos estado con Xanet Gimeno (Ondarroa), e Iñaki Goikoetxea ‘Sagua’ (Lekittarra), ambos contentos y con la mirada puesta en lo que viene. 

Zierbena, Orio, Hondarribia, Bermeo, Getaria, Lekittarra y Ondarroa se clasifican para la Bandera de La Concha masculina
Lekittarra Ondarroa Remo Bandera de La Concha

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