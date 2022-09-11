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Palmarés de la Bandera de La Concha en categoría masculina

Orio sigue siendo la trainera más laureada con 34 banderas. Hondarribia ha ganado en tres ocasiones (2018, 2019 y 2020), y Santurtzi (2021) y Urdaibai (2022, 2023 y 2024) siguieron su testigo.

Orio es la trainera más laureada con 32 victorias.
Orio es la trainera más laureada con 32 victorias.
Euskaraz irakurri: Kontxako Banderaren gizonezkoen palmaresa
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Última actualización

La trainera de Orio es la más laureada de la Bandera de La Concha con 34 entorchados. Hondarribia ha ganado en tres ocasiones (2018, 2019 y 2020), y Santurtzi (2021) y Urdaibai (2022, 2023 y 2024) siguieron su testigo.

Últimos ganadores de la Bandera de La Concha

2026 - Orio

2025 - Orio

2024 - Urdaibai

2023 - Urdaibai

2022 - Urdaibai

2021 - Santurtzi

2020 - Hondarribia

2019 - Hondarribia

2018 - Hondarribia

2017 - Orio

2016 - Urdaibai

2015 - Urdaibai

2014 - Urdaibai

2013 - Hondarribia

2012 - Kaiku

2011 - Urdaibai

2010 - Urdaibai

2009 - Kaiku

2008 - Castro

2007 - Orio

2006 - Castro

2005 - Hondarribia

2004 - Astillero

2003 - Astillero

2002 - Castro

2001 - Castro

Palmarés por traineras

1 - Orio: 34 banderas

2 - San Pedro: 15

3 - Hondarribia: 14

4 - Donostiarra: 14

5 - San Juan (Koxtape y Donibaneko): 10

6 - Sestao (Kaiku e Iberia): 8

7 - Urdaibai: 8

8 - Getaria: 5

9 - Pedreña: 4

10 - Castro Urdiales: 4

11 - Santurtzi: 4

12 - Ondarroa: 2

13 - Aginaga: 2

14 - Lasarte: 2

15 - Zumaia: 2

16 - Astillero: 2

17 - Pasaia (La Unión): 1

PALMARÉS (1879-2000)

1879 - Donostiarra

1880 - San Pedro

1881 - Hondarribia

1882    -   

1883 - Donostiarra

1884    -   

1885    -   

1886    -   

1887 - Donostiarra

1888    -   

1889 - Donostiarra

1890 - Donostiarra

1891 - Donostiarra

1892 - Donostiarra

1893    -   

1894 - Donostiarra

1895 - Getaria

1896 - Getaria

1897 - Donostiarra

1898 - Ondarroa

1899 - San Pedro

 

SIGLO XX

1900 - Getaria

1901 - Orio

1902 -   

1903 - Getaria

1904 -   

1905 -    

1906 - San Pedro

1907 -   

1908 -   

1909 - Orio

1910 - Orio

1911 - Getaria

1912 -

1913 -

1914 -

1915 - Donostiarra

1916 - Orio

1917 - San Pedro

1918 - Donostiarra

1919 - Orio

1920 - Donostiarra

1921 - La Union-Pasaia

1922 - Donostiarra

1923 - Orio

1924 - San Juan

1925 - Orio

1926 - Ondarroa

1927 - San Pedro

1928 - San Pedro

1929 - San Pedro

1930 - San Pedro

1931 - San Pedro

1932 - San Pedro

1933 - Orio

1934 - Orio

1935 - San Pedro

1936 -

1937 - 

1938 -   

1939 - Orio

1940 - Orio

1941 - Hondarribia

1942 - Orio

1943 - Hondarribia

1944 - Orio

1945 - Pedreña

1946 - Pedreña

1947 - Hondarribia

1948 - Hondarribia

1949 - Pedreña

1950 - Donostiarra

1951 - Orio

1952 - Orio

1953 - Orio

1954 - Iberia-Sestao

1955 - Orio

1956 - San Juan

1957 - Aginaga

1958 - Orio

1959 - Iberia-Sestao

1960 - Aginaga

1961 - San Juan

1962 - San Juan

1963 - San Juan

1964 - Orio

1965 - Hondarribia

1966 - Hondarribia

1967 - Hondarribia

1968 - Hondarribia

1969 - Lasarte

1970 - Orio

1971 - Orio

1972 - Orio

1973 - Lasarte

1974 - Orio

1975 - Orio

1976 - Pedreña

1977 - Santurtzi

1978 - Kaiku

1979 - Santurtzi

1980 - Kaiku

1981 - Kaiku

1982 - Kaiku

1983 - Orio

1984 - Aita Mari-Zumaia

1985 - Santurtzi

1986 - Koxtape-San Juan

1987 - Aita Mari-Zumaia

1988 - Koxtape-San Juan

1989 - San Pedro

1990 - Koxtape-San Juan

1991 - San Pedro

1992 - Orio

1993 - San Pedro

1994 - San Pedro

1995 - Donibaneko Arraunlariak-San Juan

1996 - Orio

1997 - Orio

1998 - Orio

1999 - Koxtape-San Juan

2000 - Orio

Bandera de La Concha

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