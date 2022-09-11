La trainera de Orio es la más laureada de la Bandera de La Concha con 34 entorchados. Hondarribia ha ganado en tres ocasiones (2018, 2019 y 2020), y Santurtzi (2021) y Urdaibai (2022, 2023 y 2024) siguieron su testigo.

Últimos ganadores de la Bandera de La Concha

2026 - Orio

2025 - Orio

2024 - Urdaibai

2023 - Urdaibai

2022 - Urdaibai

2021 - Santurtzi

2020 - Hondarribia

2019 - Hondarribia

2018 - Hondarribia

2017 - Orio

2016 - Urdaibai

2015 - Urdaibai

2014 - Urdaibai

2013 - Hondarribia

2012 - Kaiku

2011 - Urdaibai

2010 - Urdaibai

2009 - Kaiku

2008 - Castro

2007 - Orio

2006 - Castro

2005 - Hondarribia

2004 - Astillero

2003 - Astillero

2002 - Castro

2001 - Castro

Palmarés por traineras

1 - Orio: 34 banderas

2 - San Pedro: 15

3 - Hondarribia: 14

4 - Donostiarra: 14

5 - San Juan (Koxtape y Donibaneko): 10

6 - Sestao (Kaiku e Iberia): 8

7 - Urdaibai: 8

8 - Getaria: 5

9 - Pedreña: 4

10 - Castro Urdiales: 4

11 - Santurtzi: 4

12 - Ondarroa: 2

13 - Aginaga: 2

14 - Lasarte: 2

15 - Zumaia: 2

16 - Astillero: 2

17 - Pasaia (La Unión): 1

PALMARÉS (1879-2000)

1879 - Donostiarra

1880 - San Pedro

1881 - Hondarribia

1882 -

1883 - Donostiarra

1884 -

1885 -

1886 -

1887 - Donostiarra

1888 -

1889 - Donostiarra

1890 - Donostiarra

1891 - Donostiarra

1892 - Donostiarra

1893 -

1894 - Donostiarra

1895 - Getaria

1896 - Getaria

1897 - Donostiarra

1898 - Ondarroa

1899 - San Pedro