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Últimos metros de Arraun Lagunak en la Bandera de Bilbao

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Arraun Lagunak
18:00 - 20:00
Remeros de Arraun Lagunak. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Arraun Lagunaken azken metroak Bilboko Banderan
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KIROLAK EITB

Última actualización

Arraun Lagunak ha dominado también la Bandera de Bilbao, logrando la segunda bandera de la Liga Euskotren 2026, con 6 segundos de ventaja sobre Tolosaldea y 10 sobre Hibaika. Vuelve a ver aquí los últimos metros de la Lugañene.

Arraun Lagunak Remo Euskotren Liga

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Nagore Osoro (Arraun Lagunak), a falta de unas paladas para la llegada: “Aupa Athletic, la hostia!"

Donostia Arraun Lagunak ha conquistado la VIII Bandera de Bilbao y consolida su liderato en la clasificación general de la Liga Euskotren. En los instantes finales de la regata disputada en la ría de Bilbao, con la victoria prácticamente asegurada y a falta de apenas unas paladas para la llegada, la patrona ondarrutarra del Lugañene lanzó un espontáneo "¡Aupa Athletic, la hostia!".

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