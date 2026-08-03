El juez único de Disciplina de la ACT incoa un procedimiento disciplinario a seis clubes de la Liga Euskotren por abandonar la disputa de la Bandera Fabrika
El juez único de Disciplina de la ACT ha incoado un procedimiento disciplinario a seis clubes de la Liga Euskotren por abandonar la disputa de la Bandera Fabrika, que estaba prevista para el 25 de julio, en San Sebastián. Según la providencia del juez, emitida este lunes, Astillero, Arraun Lagunak, Hibaika, Orio, Tolosaldea y Zumaia son los clubes a los que se les incoa ese procedimiento disciplinario, en relación con la Bandera Fabrika, que fue suspendida.
En este contexto, la providencia del juez único señala cómo, el 25 de julio, “por parte de los entrenadores de los clubes, y mientras se celebraba la reunión de delegados, se produjo una actuación concertada en la que acordaron retirarse de la disputa de la regata. Con posterioridad, abandonaron la zona todas las tripulaciones participantes, con sus traineras, a excepción de las de San Juan y Donostiarra, en momentos previos a la hora fijada inicialmente para la celebración de la regata. Llegada la hora fijada de inicio, se acordó la prórroga de horario de celebración. Posteriormente, se suspendió definitivamente la misma”.
Tal y como detalla el juez, “los hechos referidos en el informe del Comité Técnico pudieran constituir una infracción muy grave, negarse a tomar parte en regatas o actividades incluidas en el calendario de competiciones de la asociación, sean o no oficiales, y, alternativamente, una infracción grave, realizar actos y efectuar manifestaciones públicas que perjudiquen la imagen o intereses de la ACT o puedan ser consideradas como desconsideraciones u ofensas para la ACT, sus órganos directivos, o todas aquellas personas adscritas o vinculadas a la asociación”.
Los clubes, Astillero, Arraun Lagunak, Hibaika, Orio, Tolosaldea y Zumaia, disponen de cinco días para formular alegaciones y aportar pruebas, concluye el texto.
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