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Quinta victoria consecutiva de Arraun Lagunak

La Lugañene suma su quinta bandera del verano tras ser nuevamente la más rápida en la XIV Bandera Camping de Orio, pero esta vez ha tenido que apretar los dientes más de la cuenta tras el gran tiempo firmado por Tolosaldea en la primera tanda, que le ha servido para ser segunda a 6'. Tercera ha sido San Juan a 8 segundos.

Arraun Lagunak Orion
Arraun Lagunak vuelve a ser la más rápida en Orio.
Euskaraz irakurri: Arraun Lagunaken bosgarren garaipena jarraian
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I M. Z. | KIROLAK EITB

Última actualización

Arraun Lagunak sigue a lo suyo. En la quinta prueba de la temporada, la XIV Bandera Camping de Orio, la Lugañene ha conseguido su quinta victoria consecutiva de la temporada. Eso sí, en el segundo largo, las de Donostia han tenido que apretar los dientes más de la cuenta para superar el tiempo marcado por Tolosaldea en la primera tanda, que le ha servido para ser segunda a 6'. Tercera ha sido San Juan a 9 segundos.

AVANCE.

Arraun Lagunak Tolosaldea Remo Euskotren Liga San Juan

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