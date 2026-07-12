Quinta victoria consecutiva de Arraun Lagunak

Arraun Lagunak sigue a lo suyo. En la quinta prueba de la temporada, la XIV Bandera Camping de Orio, la Lugañene ha conseguido su quinta victoria consecutiva de la temporada. Eso sí, en el segundo largo, las de Donostia han tenido que apretar los dientes más de la cuenta para superar el tiempo marcado por Tolosaldea en la primera tanda, que le ha servido para ser segunda a 6'. Tercera ha sido San Juan a 9 segundos.

AVANCE.