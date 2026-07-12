Quinta victoria consecutiva de Arraun Lagunak
La Lugañene suma su quinta bandera del verano tras ser nuevamente la más rápida en la XIV Bandera Camping de Orio, pero esta vez ha tenido que apretar los dientes más de la cuenta tras el gran tiempo firmado por Tolosaldea en la primera tanda, que le ha servido para ser segunda a 6'. Tercera ha sido San Juan a 8 segundos.
Arraun Lagunak sigue a lo suyo. En la quinta prueba de la temporada, la XIV Bandera Camping de Orio, la Lugañene ha conseguido su quinta victoria consecutiva de la temporada. Eso sí, en el segundo largo, las de Donostia han tenido que apretar los dientes más de la cuenta para superar el tiempo marcado por Tolosaldea en la primera tanda, que le ha servido para ser segunda a 6'. Tercera ha sido San Juan a 9 segundos.
AVANCE.
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La patrona de Arran Lagunak se muestra satisfecha tras ganar la Bandera CaixaBank de Castro. Afirma que, con la mar brava, han hecho una buena regata y que han demostrado no remar "sólo en la ría".
Arraun Lagunak sigue intratable, esta vez en Castro Urdiales
La Lugañene consigue su cuarta bandera del verano en otras tantas regatas disputadas y no parece tener rival. Segunda ha sido San Juan a 24,34 segundos, mientras que Orio ha sido tercera a 24,48 segundos. Ambas traineras han remado en la primera tanda, en una regata marcada por el fuerte viento y una mar muy movida.
Los últimos metros de Arraun Lagunak en la Bandera Petronor, desde dentro de la embarcación
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Calendario de la Liga Euskotren 2026
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La primera regata deja un sabor agridulce a Garazi Ormazabal y Malen Eskitxabel tras quedarse Tolosaldea enganchada en la baliza
En palabras de Garazi Ormazabal, "es una pena empezar la liga así, pero es sólo la primera regata". "Nos quedamos con el lado bueno porque en tres largos estuvimos a la altura de las mejores", ha agregado. Para Malen Eskitxabel, también "fue un fin de semana agridulce; hasta la ciaboga todo iba muy bien".