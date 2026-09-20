¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Así ha alzado Orio la corona de la Liga Eusko Label de 2026
Euskaraz irakurri: Honela altxatu du Oriok 2026ko Eusko Label Ligako koroa
En Portugalete, tras la Bandera El Corte Inglés, que ha puesto fin a la Liga Eusko Label de 2026, Orio ha recibido la corona que acredita que se ha proclamado campeón. El entrenador, Iker Zabala, el patrón, Gorka Aranberri, y toda la plantilla de remeros han festejado el título.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Aritz Lizarralde: “No hemos hecho nuestra regata, y hemos sufrido mucho”
EN DIRECTO
Hace min.
Orio se vuelca con orgullo ante sus campeones
EN DIRECTO
Hace min.
Así ha recibido el pueblo de Orio a los remeros tras ganar la Liga Eusko Label
EN DIRECTO
Hace min.
Gorka Aranberri: “Estamos subidos al tren de la victoria y no queremos bajarnos"
EN DIRECTO
Hace min.
Oihan Manterola, patrón de Orio: “Nos ha salido una regata redonda"
EN DIRECTO
Hace min.
Gorka Aranberri, el patrón que ha ondeado 100 banderas en la Liga Eusko Label
EN DIRECTO
Hace min.
Gorka Aranberri: "Esta victoria es muy bonita para cerrar el círculo"
EN DIRECTO
Hace min.
Gorka Aranberri: “Esto no está decidido"
EN DIRECTO
Hace min.
Últimos metros de Orio en la Ikurriña de Getaria
Cargar más