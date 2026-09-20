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Así ha alzado Orio la corona de la Liga Eusko Label de 2026

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Orio koroa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Honela altxatu du Oriok 2026ko Eusko Label Ligako koroa
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Última actualización

En Portugalete, tras la Bandera El Corte Inglés, que ha puesto fin a la Liga Eusko Label de 2026, Orio ha recibido la corona que acredita que se ha proclamado campeón. El entrenador, Iker Zabala, el patrón, Gorka Aranberri, y toda la plantilla de remeros han festejado el título.

Remo Eusko Label Liga Orio

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