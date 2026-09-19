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Aritz Lizarralde: “No hemos hecho nuestra regata, y hemos sufrido mucho”
Euskaraz irakurri: Aritz Lizarralde: “Ez dugu gure arraunketa egin, eta asko sufritu dugu”
Aritz Lizarralde ha mostrado su satisfacción después de que Orio haya establecido batido otro récord al adjudicase su 17ª bandera esta temporada. Sin embargo, el remero de Orio ha reconocido que han sufrido mucho para imponerse en aguas de Bermeo.
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