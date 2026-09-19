LIGA EUSKO LABEL - BANDERA DE BERMEO

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Aritz Lizarralde: “No hemos hecho nuestra regata, y hemos sufrido mucho”

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Aritz Lirrazalde - Orio
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Aritz Lizarralde: “Ez dugu gure arraunketa egin, eta asko sufritu dugu”
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Última actualización

Aritz Lizarralde ha mostrado su satisfacción después de que Orio haya establecido batido otro récord al adjudicase su 17ª bandera esta temporada. Sin embargo, el remero de Orio ha reconocido que han sufrido mucho para imponerse en aguas de Bermeo.

Orio Eusko Label Liga

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