Así ha recibido el pueblo de Orio a los remeros tras ganar la Liga Eusko Label
Orio se ha proclamado este fin de semana campeón de la Liga Eusko Label por segunda vez consecutiva, tras imponerse en la regata de Ares, por lo que los remeros han sido recibidos con entusiasmo en la localidad.
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Gorka Aranberri: “Estamos subidos al tren de la victoria y no queremos bajarnos"
Orio cierra matemáticamente su segunda Eusko Label Liga consecutiva, tercera de su palmarés, tras ganar su decimosexta bandera del verano en Ares.
Oihan Manterola, patrón de Orio: “Nos ha salido una regata redonda"
Orio ha dominado en aguas de Boiro y tiene en su mano ganar matemáticamente la Liga Eusko Label. El joven Oihan Manterola ha debutado como patrón de los de Orio, sustituyendo a Gorka Aranberri.
Gorka Aranberri, el patrón que ha ondeado 100 banderas en la Liga Eusko Label
El zarauztarra Gorka Aranberri debutó con 16 años en casa y con el equipo local, 20 años después, y tras una fructífera trayectoria, ha ondeado la 100 Bandera de la Liga Eusko Label en casa.
Gorka Aranberri: "Esta victoria es muy bonita para cerrar el círculo"
Gorka Aranberri, patrón de Orio, ha ganado 100 banderas en la Liga Eusko Label tras ganar hoy la Ikurriña de Zarautz en su localidad natal. Cree que su embarcación atraviesa un gran momento de forma, al igual que él.
Gorka Aranberri: “Esto no está decidido"
Orio ha marcado el mejor tiempo en la primera jornada de la Ikuriiña de Zarautz. Los patroneados por Gorka Aranberri han aventajado en 10 segundos a Zierbena y en 15 a Bermeo, a falta de la segunda y definitiva jornada del domingo.
Últimos metros de Orio en la Ikurriña de Getaria
Vuelve a ver cómo han sido los últimos metros de Orio en la Ikurriña de Getaria de la Liga Eusko Label visto desde dentro de la embarcación.
Jon Urresti: “Nos hemos quitado la espina del año pasado con las ikurriñas de Pasaia y Getaria”
Orio ha sumado su duodécima victoria en Getaria. En palabras del remero Jon Urresti, han hecho “cuatro largos muy buenos”, lo que les ha servido para “quitarse la espina del año pasado” y redondear el fin de semana.
Ugaitz Astigarraga: “Le hemos dado muy buena inercia con un par de olas y hemos hecho un buen final”
Orio ha ganado la undécima bandera de la Liga Eusko Label en Pasai Donibane. Ugaitz Astigarraga ha ganado primero con el equipo debido, según ha dicho, a la "inercia" que les han dado "un par de olas".
Últimos metros de Orio en la Ikurriña de Pasaia
Vuelve a ver cómo han sido los últimos metros de Orio en la Ikurriña de Pasaia de la Liga Eusko Label visto desde dentro de la embarcación.