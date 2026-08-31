Liga Eusko Label
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Así ha recibido el pueblo de Orio a los remeros tras ganar la Liga Eusko Label

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Orio harrera
18:00 - 20:00
Recibimiento especial a los remeros de Orio
Euskaraz irakurri: Orioko herritarrek harrera beroa egin diete arraunlariei
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Última actualización

Orio se ha proclamado este fin de semana campeón de la Liga Eusko Label por segunda vez consecutiva, tras imponerse en la regata de Ares, por lo que los remeros han sido recibidos con entusiasmo en la localidad. 

Orio

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