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La regata de Orio en la Bandera Orio Kanpina, vista desde la minicámara

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Orio Eusko Label Ligako bosgarren jardunaldiko minikamara
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Orioko erreka Orio Kanpinan, minikameratik ikusita
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KIROLAK EITB

Última actualización

La embarcación oriotarra ha sido la ganadora de la quinta jornada de la Liga Eusko Label. Esta es la regata de la embarcación de Gorka Aranberri, vista desde la minicámara.

Orio Remo Eusko Label Liga

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