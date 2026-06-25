Gorka Aranberri: “Si nos estancamos nos adelantarán por babor y estribor"
"Partimos desde un nivel más alto. Eso nos da un plus y se tiene que notar este verano", ha remacado el patrón de Orio. "Debemos buscar una mejora", ha agregado.
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Orio redondea la temporada ganando su 16ª bandera
Con la conquista también de la Bandera de Portugalete, Orio ha batido este año todos los récords, embolsándose la Liga Eusko Label y La Concha.
Gorka Aranberri: ''A la temporada que ha realizado Orio le pondría un 10''
Orio se ha llevado la Bandera de Portugalete, logrando su decimosexta bandera de la Liga Eusko Label y batiendo todos los récords. "A la temporada que ha hecho Orio le pondría un 10", ha señalado el patrón de Orio, Gorka Aranberri.
Orio celebra con entusiasmo la conquista de La Concha
Orio se ha hecho con la 33ª Bandera de La Concha, y la afición no ha perdido la oportunidad de celebrarlo como se merece.
Orio gana por 33ª vez en La Concha
Orio se ha hecho con la Bandera de La Concha demostrando su total dominio. Tras ganar este año la Liga Eusko Label, los hombres de Iker Zabala han ganado por 33 veces la Bandera de La Concha.
Gorka Aranberri: ''Esta décima Bandera de La Concha va para él, para Joxe Mari''
El patrón de Orio se ha hecho este domingo con la décima Bandera de La Concha. "La décima Bandera va para él, para Joxe Mari", ha afirmado Aranberri totalmente emocionado.
Gorka Aranberri: ''Si nos han sancionado, aceptar la sanción y listo, no queda otra''
Zierbena y Orio llegarán igualadas a la segunda jornada de la Bandera de La Concha, a pesar de que los aguiluchos han ganado la tanda por tres segundos que han sido luego penalizados por una sanción disciplinaria con carácter previo a la salida.
Oriotarras reciben calurosamente a los campeones de la Liga Eusko Label
Orio se ha proclamado campeona de la Liga Eusko Label 2025 en aguas gallegas tras ganar 14 regatas. En casa les ha esperado la afición, un logro para celebrar todos juntos.
Orio se proclama campeona de la Liga Eusko Label en la Bandera de Ares
Orio se ha hecho con su segundo título de Liga a lo grande, venciendo su decimocuarta bandera en aguas de Ares. Temporada histórica de Iker Zabala y sus pupilos que aún tienen a tiro romper el récord de banderas en una temporada liguera que tiene Urdaibai.
Ibon Arruti, remero de Orio: ''Una vez conquistada la Liga, nuestro próximo objetivo es La Concha''
Orio se ha proclamado matemáticamente campeón de la Liga Eusko Label tras adjudicarse este domingo en la Bandeira Concello de Ares. "No hay dencanso, hemos conquistado la Liga y nuestro próximo objetivo es la Bandera de La Concha", ha señalado Ibon Arruti, remero de la "San Nicolás".