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Gentza Zubiri, nuevo entrenador de Bermeo

Zubiri, además de entrenar, también continuará siendo remero de la Bou Bizkaia. Sustituye en el cargo a Jon Salsamendi, que se ha encargado de la dirección técnica de Urdaibai en las dos últimas temporadas.

Bermeo Urdaibai
Bermeo, en una de las regatas de esta temporada. Foto: Aitor Arrizabalaga / ACT.
Euskaraz irakurri: Gentza Zubiri, Bermeoko entrenatzaile berria
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Última actualización

Gentza Zubiri es el nuevo entrenador Bermeo-Urdaibai, según ha anunciado el propio club. Zubiri, que, además de entrenar, también continuará siendo remero de la Bou Bizkaia, sustituye en el cargo a Jon Salsamendi, que se ha encargado de la dirección técnica de Bermeo en las dos últimas temporadas.

El nuevo entrenador de Bermeo ha pertenecido a los siguientes clubes, en su trayectoria como remero: Arkote, Kaiku y Urdaibai.

Zubiri ha ganado, entre otros títulos, ocho veces la Ligas y en cinco ocasiones la Bandera de La Concha.

Remo Eusko Label Liga Bermeo Urdaibai

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