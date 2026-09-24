Gentza Zubiri, nuevo entrenador de Bermeo

Gentza Zubiri es el nuevo entrenador Bermeo-Urdaibai, según ha anunciado el propio club. Zubiri, que, además de entrenar, también continuará siendo remero de la Bou Bizkaia, sustituye en el cargo a Jon Salsamendi, que se ha encargado de la dirección técnica de Bermeo en las dos últimas temporadas.

El nuevo entrenador de Bermeo ha pertenecido a los siguientes clubes, en su trayectoria como remero: Arkote, Kaiku y Urdaibai.

Zubiri ha ganado, entre otros títulos, ocho veces la Ligas y en cinco ocasiones la Bandera de La Concha.