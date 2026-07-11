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La regata de Bermeo en la Bandera Caixabank, vista desde la minicámara

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Bermeo Eusko Label Ligako laugarren jardunaldiko minikamara
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bermeoko estropada Caixabank Banderan, minikamaratik ikusita
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KIROLAK EITB

Última actualización

La embarcación vizcaína ha sido la ganadora de la cuarta jornada de la Liga Eusko Label. Esta es la regata de la embarcación Bermeotarra, vista desde la minicámara.

Bermeo Urdaibai Remo Eusko Label Liga

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