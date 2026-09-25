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Igor Makazaga: “Erabakia behin betikoa da, oso argi daukat beste bide bat egiteko momentua iritsi dela"

Iragarkia
Igor Makazaga
18:00 - 20:00
Igor Makazaga. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Hamar urte egin ditu Igor Makazagak Donostiarra Kaiarriba taldean entrenatzaile lanetan. Makazaga eta kluba lotzen zituen kontratua 2027ra artekoa bazen ere, pasa den astean klubak iragarri zuen entrenatzaileak berak jakinarazi ziola geratzen zitzaion urtea ez zuela beteko

Donostiarra Kaiarriba Eusko Label Liga

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