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Igor Makazaga: “La decisión es definitiva, tengo muy claro que ha llegado el momento de recorrer otro camino"
Igor Makazaga no seguirá como entrenador de Donostiarra. Si bien el contrato que vinculaba a Makazaga y al club no concluía hasta 2027, la entidad anunció la semana pasada que el técnico les trasladó de forma unilateral su decisión de renunciar al año que le restaba.
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