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Igor Makazaga: “La decisión es definitiva, tengo muy claro que ha llegado el momento de recorrer otro camino"

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Igor Makazaga
18:00 - 20:00
Igor Makazaga. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Igor Makazaga: “Erabakia behin betirako da, oso argi daukat beste bide bat egiteko momentua iritsi dela"
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Última actualización

Igor Makazaga no seguirá como entrenador de DonostiarraSi bien el contrato que vinculaba a Makazaga y al club no concluía hasta 2027, la entidad  anunció la semana pasada que el técnico les trasladó de forma unilateral su decisión de renunciar al año que le restaba. 

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