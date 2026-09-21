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El Ayuntamiento de Bilbao recibe a los remeros de Deusto
Euskaraz irakurri: Bilboko Udalak harrera egin die Deustuko arraunlariei
El Ayuntamiento de Bilbao ha recibido a los remeros de Deusto. La Tomatera ha ascendido por primera vez en su historia a la Liga Eusko Label y el alcalde Juan Mari Aburto ha entregado el trofeo a los del club de remo.
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