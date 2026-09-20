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Iker Gimeno y Garikoitz Uranga, felices y emocionados tras lograr el pase a la Liga Eusko Label
Iker Gimeno y Garikoitz Uranga se han mostrado felices y emocionados tras el pase de Deusto y Zarautz a la Liga Eusko Label. En el emocionante play-off de final de temporada, ambas embarcaciones han logrado el ascenso a la máxima categoría.
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