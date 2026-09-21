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Gaztañazpi analiza la última jornada de la temporada de remo

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18:00 - 20:00
El experto en remo Ibon Gaztañazpi. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Azken arraun jardunaldiaren laburpena (Eusko Label Liga eta igoera playoffa) Ibon Gaztañazpirekin
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Última actualización

La tercera corona de Orio, la victoria de Zierbena en la última regata de la Liga Eusko Label, el año histórico de Zarautz, las ascensos de Hondarribia y Deusto, y el baile de los entrenadores son los temas desgranados por el experto en remo Ibon Gaztañazpi. 

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