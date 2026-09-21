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Gaztañazpi analiza la última jornada de la temporada de remo
La tercera corona de Orio, la victoria de Zierbena en la última regata de la Liga Eusko Label, el año histórico de Zarautz, las ascensos de Hondarribia y Deusto, y el baile de los entrenadores son los temas desgranados por el experto en remo Ibon Gaztañazpi.
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