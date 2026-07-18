EN DIRECTO: Bandeira de Chapela de las ligas Euskotren y Eusko Label
Retransmisión en directo de la Bandeira de Chapela, sexta jornada de las ligas Euskotren y Eusko Label, desde Galicia.
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Markel Lujua: “Para los cuatro de abajo, este fin de semana es fundamental"
El fin de semana se disputarán en Galicia las regatas de las principales ligas de remo. Este año tendrán dos fines de semana allí. Hemos estado con el patrón de Santurtzi, Markel Lujua. Lo hemos pillado camino de Galicia.
Juan Zunzunegi: “El objetivo era pelear en la primera tanda y estamos en regata contra la gente de ahí"
Chapela está cumpliendo con su previsión de inicio de temporada: Competir en la primera tanda. El entrenador Juan Zunzunegi mira con ganas e ilusión la regata del sábado en casa, pero consciente de que la clave para mantener la categoría es “no fallar”.
Hondarribia, con la vista puesta en el play-off para la Liga Euskotren
Hondarribia sufrió un duro golpe al descender de la Liga Euskotren. Sin embargo, el equipo reaccionó y con cuatro banderas a sus espaldas es ahora líder de la Liga ETE. El entrenador Osertz Alday tiene muy claro los objetivos de este año: Mantener los dos primeros puestos y jugar el play-off.
Asier Irureta, 202 regatas consecutivas con Ondarroa
Asier Irureta ha realizado 202 regatas consecutivas en la trainera de Ondarroa. Han comenzado la temporada con buen pie, bogando en la segunda tanda y son octavos en la clasificación, con el San Juan a dos puntos por delante. El remero de Ondarroa ha explicado que ahora les toca “seguir en la guerra” sin despistarse.
Carlos Palazuelos, proel de Zierbena: “Intenté seguir remando tras el primer golpe, pero me podía lesionar y decidí parar"
"Se me rompió la bancada y pegué con la cadera en la cuaderna de proa", ha explicado el remero de Zierbena. "intenté acercar los pies para seguir remando, pero no lo conseguía, me iba muy largo", ha agregado.
¿Qué pasó en Castro, en la regata del sábado, y por qué?
Hemos analizado con Ibon Gaztañazpi, en el plató de Kirolak, de EITB, lo ocurrido en la regata de la Liga Eusko Label del pasado sábado. Las condiciones de la mar llevaron a vivir y presenciar situaciones que quedan en el recuerdo de los remeros y de las y los aficionados.
La regata de Orio en la Bandera Orio Kanpina, vista desde la minicámara
La embarcación oriotarra ha sido la ganadora de la quinta jornada de la Liga Eusko Label. Esta es la regata de la embarcación de Gorka Aranberri, vista desde la minicámara.
Gorka Aranberri: “Lo que no disfruté ayer lo he disfrutado hoy"
Gorka Aranberri, patrón de Orio, ha compartido las vivencias de la Bandera Orio Kanpina de hoy. Tras no rendir al mejor nivel en Castro, han sido los más rápidos en la regata de casa. Aranberri ha dicho que golpes como el del sábado son "necesarios", tanto para que el deporte sea mejor, como para que su trainera sea más competitiva. (Video en euskera)
Orio da una exhibición en casa y Donostiarra se reivindica
La embarcación 'San Nicolás' ha dejado muy atrás a sus rivales para hacerse con la tercera bandera de la liga, mientras que la Donostiarra ha sido segunda con una gran marca.