Ligas Euskotren y Eusko Label

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Bermeo da la sorpresa en Bilbao y Arraun Lagunak sigue imparable

La 'Lugañene' ha demostrado su habitual superioridad en la Liga Euskoten, embolsándose su segunda bandera de la temporada, mientras que la 'Bou Bizkaia' ha dado la sorpresa al hacerse con la regata que ha mandado desde el primer largo, sumando su primera victoria de la temporada.

Muntaia-bi argazki-WEB - 1
Arraun Lagunak y Bermeo celebrando la victoria. Montaje: EITB
Euskaraz irakurri: Bermeok ezustekoa eman du Bilbon eta Arraun Lagunakek geldiezin jarraitzen du
author image

I. G. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

Arraun Lagunak y Bermeo-Urdaibai han dominado este sábado la Bandera de Bilbao  que se ha disputado en formato contrarreloj. La embarcación Lugañene ha demostrado su habitual superioridad en la Liga Euskotren, embolsándose también su segunda bandera de la temporada, mientras que la Bou Bizkaia ha dado la sorpresa al hacerse con la regata de la Liga Eusko Label que ha mandado desde el primer largo, sumando su primera victoria de la temporada.

En la regata masculina, a Lekeitio le ha costado más de lo esperado imponerse en la primera tanda, ya que sólo ha aventajado en 35 centésimas a Chapela, mientras que Ares se ha quedado a un segundo y Santurtzi no ha podido dar la talla, llegando a meta 10 segundos después.

La lucha se ha centrado entre Getaria y Ondarroa en la segunda tanda, pero para la última ciaboga la embarcación Esperanza ha logrado una ventaja de 4 segundos y con ese margen han entrado en meta en primera posición, marcando la marca a batir por la última tanda: 20:24 minutos. Hondarribia y San Juan se han quedado sin opciones.

La tanda de honor ha sido diferente, ya que la marea ha subido y la corriente ha bajado, de manera que Bermeo ha comenzado la regata a la perfección logrando el mejor tiempo en la primera ciaboga, con Zierbena y Orio más cerca. La embarcación San Nicolás para la segunda ciaboga ha reducido la diferencia a un segundo, pero en los últimos largos Bermeo ha sido superior (19:55 minutos) y se ha llevado una gran victoria, logrando la primera bandera de la temporada, con Orio a 4 segundos y Zierbena a 6.

Liga Euskotren

En la regata femenina, Donostiarra, Zumaia, Hibaika y Tolosaldea han sido las primeras en entrar al agua. Las donostiarras han estrenado la regata, pero en la ciaboga han marcado el peor tiempo de la tanda, con Zumaia e Hibaika de par en par en cabeza. Pero, en el largo de la vuelta, Hibaika ha metido una marcha más y ha logrado el mejor tiempo con 10:55 minutos.

Segunda tanda sin sorpresas. Aunque Arraun Lagunak y Orio han sido los únicos capaces de batir el tiempo de Hibaika en la ciaboga, la embarcación Lugañene ha mostrado su habitual dominio y se han hecho con la bandera, por sexto año consecutivo, con un tiempo de 10:49 minutos, siendo segunda Tolosaldea a 6 segundos e Hibaika tercera a 10. Orio ha sido el más perjudicado al caer a la cuarta posición.

Arraun Lagunak Bermeo Urdaibai Remo Euskotren Liga Eusko Label Liga

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X