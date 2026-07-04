Bermeo da la sorpresa en Bilbao y Arraun Lagunak sigue imparable
La 'Lugañene' ha demostrado su habitual superioridad en la Liga Euskoten, embolsándose su segunda bandera de la temporada, mientras que la 'Bou Bizkaia' ha dado la sorpresa al hacerse con la regata que ha mandado desde el primer largo, sumando su primera victoria de la temporada.
Arraun Lagunak y Bermeo-Urdaibai han dominado este sábado la Bandera de Bilbao que se ha disputado en formato contrarreloj. La embarcación Lugañene ha demostrado su habitual superioridad en la Liga Euskotren, embolsándose también su segunda bandera de la temporada, mientras que la Bou Bizkaia ha dado la sorpresa al hacerse con la regata de la Liga Eusko Label que ha mandado desde el primer largo, sumando su primera victoria de la temporada.
En la regata masculina, a Lekeitio le ha costado más de lo esperado imponerse en la primera tanda, ya que sólo ha aventajado en 35 centésimas a Chapela, mientras que Ares se ha quedado a un segundo y Santurtzi no ha podido dar la talla, llegando a meta 10 segundos después.
La lucha se ha centrado entre Getaria y Ondarroa en la segunda tanda, pero para la última ciaboga la embarcación Esperanza ha logrado una ventaja de 4 segundos y con ese margen han entrado en meta en primera posición, marcando la marca a batir por la última tanda: 20:24 minutos. Hondarribia y San Juan se han quedado sin opciones.
La tanda de honor ha sido diferente, ya que la marea ha subido y la corriente ha bajado, de manera que Bermeo ha comenzado la regata a la perfección logrando el mejor tiempo en la primera ciaboga, con Zierbena y Orio más cerca. La embarcación San Nicolás para la segunda ciaboga ha reducido la diferencia a un segundo, pero en los últimos largos Bermeo ha sido superior (19:55 minutos) y se ha llevado una gran victoria, logrando la primera bandera de la temporada, con Orio a 4 segundos y Zierbena a 6.
Liga Euskotren
En la regata femenina, Donostiarra, Zumaia, Hibaika y Tolosaldea han sido las primeras en entrar al agua. Las donostiarras han estrenado la regata, pero en la ciaboga han marcado el peor tiempo de la tanda, con Zumaia e Hibaika de par en par en cabeza. Pero, en el largo de la vuelta, Hibaika ha metido una marcha más y ha logrado el mejor tiempo con 10:55 minutos.
Segunda tanda sin sorpresas. Aunque Arraun Lagunak y Orio han sido los únicos capaces de batir el tiempo de Hibaika en la ciaboga, la embarcación Lugañene ha mostrado su habitual dominio y se han hecho con la bandera, por sexto año consecutivo, con un tiempo de 10:49 minutos, siendo segunda Tolosaldea a 6 segundos e Hibaika tercera a 10. Orio ha sido el más perjudicado al caer a la cuarta posición.
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Zurinaga sobre su despiste con la estacha: “Por suerte se va a quedar en anécdota"
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10 segundos de penalización a Bermeo por este error en la salida
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Tolosaldea pierde varios segundos al quedarse enganchada en la última ciaboga
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La San Nicolás ha dominado en aguas del Buitrago del Lozoya (Madrid) y ha ganado la Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid en la primera regata de la temporada de la Liga Eusko Label.