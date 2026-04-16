Iván Romeo cruza en solitario la meta en la tercera etapa de O Gran Camiño
El joven ciclista vallisoletano ha dado una auténtica exhibición de fuerza y ha llegado a meta solo. Alessandro Pinnarello (NSN Cycling Team) y Abel Balderstone (Caja Rural-Seguros RGA) han llegado a 15 segundos, segundo y tercer clasificado en la etapa, respectivamente.
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El vallisoletano del equipo Movistar se ha alzado con la victoria en la tercera etapa de O Gran Camiño, disputada entre Carballo y Padrón. Así, el joven ciclista de 22 años ha conseguido su sexta victoria como profesional.
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La prueba de categoría UCI reunirá en las carreteras vascas a 11 equipos femeninos de nivel internacional. Serán 108 kilometros de recorrido, con la exigente subida final a Ixua, a apenas 6 kilómetros y medio de la meta.
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La clásica celebra su 90 edición el próximo miércoles. La carrera se emitirá en directo en ETB1 a partir de las 15:15 horas. Este año, la carrera comenzará por primera vez en Herstal, muy cerca de Lieja. Pogacar fue el ganador el año pasado en el Muro de Huy.
Sprint final de la primera victoria de Carlos Canal en la segunda etapa de O Gran Camiño
El gallego Carlos Canal (Movistar) se ha impuesto en la segunda etapa de O Gran Camiño, consiguiendo su primera victoria profesional. Wenzel (Kern Pharma) ha llegado a meta en segundo lugar y Fagúndez (Burgos), tercero. El portugués Rafael Reis (Anicolor) se ha hecho con el liderato de la clasificación general.
Canal triunfa en su casa y Reis arrebata el liderato a Johansen
El ciclista de Xinzo Limia ha culminado un gran trabajo del Movistar para celebrar su primer triunfo como profesional, en una jornada marcada por una fuga inicial de ocho corredores y el hundimiento del danés Julius Johansen.
Johansen se impone en la contrarreloj con inicio y final en la Torre de Hércules y es el primer líder
El corredor de UAE ha sido el último en salir a la disputa de a crono, pero ha marcado los mejores tiempos en el recorrido y en la meta. El segundo clasificado ha sido el portugués Rafael Reis y tercero su compatriota Nelson Oliveira.
Últimos metros que han dado la victoria a Julius Johansen en O Gran Camiño
Julius Johansen (UAE) ha sido el vencedor de la primera etapa de la O Gran Camiño, con Rafael Reis (ACR) segundo en la contrarreloj individual y Nelson Oliveira (MOV) tercero.
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La carrera, que se disputa del 14 al 18 de abril, va a ser emitida en directo por EITB, en kirolakeitb.eus y en ETB1.
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