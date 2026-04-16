O Gran Camiño
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Iván Romeo cruza en solitario la meta en la tercera etapa de O Gran Camiño

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18:00 - 20:00

Iván Romeo (Movistar Team) en meta. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Bideoa: Ivan Romeok (Movistar Team) irabazi du O Gran Camiñoko hirugarren etapa
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KIROLAK EITB

Última actualización

El joven ciclista vallisoletano ha dado una auténtica exhibición de fuerza y ha llegado a meta solo. Alessandro Pinnarello (NSN Cycling Team) y Abel Balderstone (Caja Rural-Seguros RGA) han llegado a 15 segundos, segundo y tercer clasificado en la etapa, respectivamente.

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