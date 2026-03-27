Vingegaard, Voltako lider berria Coll de Pal mendatean gailendu ondoren
Vingegaardek bakarrik ekin dio erasoari helmugatik 5,9 kilometrora, eta 51 segundoko aldearekin zeharkatu du helmuga.
Jonas Vingegaard (Team Visma/Lease a Bike) danimarkarrak irabazi du Kataluniako Voltako bosgarren etapa, 153,1 kilometrokoa, La Seu d 'Urgellen (Lleida) hasi eta Coll de Pal maila bereziko mendatean amaitu dena.
Vingegaardek erasoa jo du bakar-bakarrik 5,9 kilometrora, eta 51 segundoko aldea atera dio Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) austriarrari. Lenny Martinezek 1:01era bukatu du, podiuma osatuz.
Giulio Cicconek, Marc Solerrek, Davide Pinganzolik, Einerrek eta William Lecerfek osatu dute ihesaldia lehen mendatean, eta Coll de Josa, Fumanya eta Collada Sobirana mendateak gainditu dituzte aurretik joanez.
Soler, Piganzoli eta Ciccone bakarrik geratu dira Collada Sobiranako aldapetan.
Jaitsieran alferrikako erasoa egiten saiatu da azken hori, eta tropelean bi eroriko izan dira, besteak beste, Joao Almeida eta Tom Pidcock tartean zirela.
Coll de Paleko lehen aldapetan, Cicconek bakar-bakarrik jo du erasoa. 10,4 kilometrora. Mikel Landa euskalduna ere saiatu da, eta bere erasoarekin 25 bat txirrindularitan utzi du taldea, Felix Gallek probatu aurretik. Lenny Martinez, Florian Lipowitz eta Valentin Paret-Peintre izan ditu aurrean.
Baina bere saiakera ezerezean geratu da amaieratik 7 kilometrora Vingegaardek erritmoa handitu duenean. Ciccone harrapatzeaz gain, Gall, Martinez, Lipowitz eta Paret-Peintre harrapatu ditu helmugatik 6 kilometro baino gutxiagora kolpe erabakigarria eman aurretik.
Zure interesekoa izan daiteke
